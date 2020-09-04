5, 12, 19, 26 сентября - на рынке "Ел-ырысы", ул.С.Датова, 41а.

Фото из архива "МГ" Как сообщили в городском акимате, в Уральске будет организована ярмарка местных товаропроизводителей. Реализация продукции будет осуществляться в четырех местах:6, 13, 20, 27 сентября - транспортно-логистический центр "Баск", ул.Жангир хана, 160/1 (р/н "Автоцон"). 26 сентября - поселок Желаево, ул.Бирлик, 16/1 (около акимата). 27 сентября - поселок Деркул, ул.Трудовая, 6.