В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что за паводковый период лабораториями НЦЭ из открытых водоемов на микробиологические исследование взяли 88 проб воды. На санитарно-химические показатели исследовано 60 проб воды. На вирусологические — 28, на паразитологические показатели 35 проб.

— Из-за паводка огромное количество мусора вымываются из почв и попадает в реки. Такая вода может быть заражена вирусами и бактериями, которые после купания в подтопленных реках попадают в организм и вызывают различные инфекционные заболевания. Рекомендуется соблюдать личную гигиену и меры профилактики кишечных инфекций. Перед тем как открыть пляж, хозяину нужно сделать санитарно-эпидемиологическое заключение. Важно соответствовать всем правилам, чтобы получить официальное разрешение на купание. Если нет санитарно-эпидемиологического заключения, то купаться и отдыхать на необорудованных водоемах запрещено, — сообщили в департаменте СЭС.

По информации ведомства, в течение купального сезона их специалисты будут следить за качеством воды в водоемах и почве на пляжах. Они будут проверять всё на химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.