Уроки правовой культуры стартовали с сегодняшнего дня.

С 30 марта в учебных заведениях страны будут проводить уроки правовой культуры в рамках проекта "Закон и порядок". По информации Министерства просвещения РК, власти решили масштабировать программу на всю республику после успешного пилотного запуска в Талгарском районе Алматинской области.

Эксперимент, охвативший 9 тысяч учащихся, показал конкретные результаты: уровень буллинга и кибербуллинга в школах-участницах снизился на 18%. Кроме того, на 30% сократилось число подростков, требующих повышенного внимания педагогов, а доля детей с низким уровнем поведенческих рисков выросла почти на треть.

К проведению занятий министерство привлекло более 600 наставников, имеющих реальный опыт службы в правоохранительных органах. Уроки будут проходить во всех регионах страны не реже одного раза в две недели. Лидерами по охвату учебных заведений стали Карагандинская область (190 организаций), Павлодарская область (110) и Шымкент (100).

Проект реализуется в рамках национальной концепции "Дети Казахстана" и в перспективе охватит все образовательные организации страны. Власти внедряют единые подходы к профилактике правонарушений, чтобы сформировать у молодёжи устойчивые навыки законопослушного поведения и личной ответственности. Ожидается, что участие профессиональных наставников поможет создать в школах безопасную среду и минимизировать риски насилия.