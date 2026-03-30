В Уральске на базе нового ботанического сада прошла научно-практическая конференция, где учёные и эксперты обсудили вопросы озеленения города. Специалисты представили научные рекомендации с учётом климатических особенностей региона и указали на существующие ошибки в уходе за зелёными насаждениями. Власти и профильные службы планируют масштабную высадку деревьев и создание питомников для повышения их приживаемости.

30 марта на базе ботанического сада Уральска состоялась научно-практическая конференция с участием ученых, представителей государственных служб и местного акимата.

Основатель и руководитель ботанического сада Уральска Кайрат Каримов отметил, что ученые института при поддержке компании Chevron разработали научное руководство по озеленению города. По его словам, этот процесс долгий, трудоёмкий и требует значительных финансовых затрат, поэтому поддержка государства и бизнеса крайне важна.

- Я очень рад, что история нашего ботанического сада начинается с такого мероприятия. Ведь это пространство, где соединяются наука и образование, любовь к растениям, бережное отношение к природе. Сегодня ученые поделятся опытом и дадут рекомендации именно для Уральска. У нас очень суровые климатические условия, поэтому очень важно знать, какие растения и в какое время года лучше сажать, - сказал Кайрат Каримов.

Отметим, что на сегодняшний день в ботаническом саду уже высажено более тысячи деревьев, в планах - ещё 10 тысяч.

Генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции из Алматы Гульнара Ситпаева подчеркнула, что основная цель мероприятия - практический обмен опытом. Она добавила, что в озеленении Уральска используется большое разнообразие растений, и в этом плане город занимает лидирующие позиции, что связано с его климатическими особенностями.

- Что касается содержания зеленых насаждений и правильности использования тех или иных растений, здесь, конечно, есть вопросы. Я ранее неоднократно бывала в Уральске. К примеру, ваш центральный парк требует научного подхода. Умудряются на небольшом участке высаживать сразу несколько пород, не соблюдается дистанция. Это характерно не только для Уральска - приствольные круги закапывают, заливают цементом. Таких ошибок очень много. В целом город зеленый, но хотелось бы, чтобы использовались и другие породы, был виден научный подход. Идея создания этого ботанического сада - испытывать растения, адаптировать их и рекомендовать для высадки в городе, - отметила ученый.

Специалисты считают, что у Уральска есть значительный потенциал для озеленения. Однако для определения приживаемости растений необходимо создавать специальные питомники, учитывая такие факторы, как плодородие почвы и климатические условия, и только после этого использовать наиболее подходящие породы.

- Научное обоснование подготовил Институт ботаники и фитоинтродукции. Проект называется "Озеленение и высадка плодово-ягодных деревьев в Уральске". Он включает не только декоративные, но и плодово-ягодные деревья, которые можно высаживать в парках и скверах. Всего в Казахстане шесть ботанических садов, один из которых находится в Уральске, - отметил директор астанинского филиала института ботаники и фитоинтродукции Медеу Ражанов.

Также сообщается, что в 2026 году в Уральске планируется высадить деревья на площади 440 гектаров, а в 2027 году - на 442 гектарах. Для этого в питомнике уже выращивают необходимое количество саженцев. Первые участки расположены вдоль автомобильных дорог Таскалинского района.

- Чтобы повысить приживаемость лесных культур, необходимо устанавливать ограждения. В настоящее время наши специалисты заготавливают восемь тысяч стоек, закуплена колючая проволока, приобретены 10 комплектов электропастухов. С учетом климата для высадки вдоль трасс ЗКО подходят карагач, из кустарников - смородина. Отмечу, что в лесах ЗКО много старовозрастных деревьев, образуются буреломы и ветровалы. Однако средства на санитарную очистку леса сейчас не выделяются. Эти работы выполняются за счёт населения - древесину отпускают на дрова, либо специалисты лесхозов проводят очистку своими силами. Работа очень масштабная и требует значительных затрат, - сообщил директор Уральского КГУ по охране лесов и животного мира Кайрат Есенгалиев.

Напомним, торжественное открытие нового ботанического сада состоялось в декабре прошлого года. Он расположен по адресу: ул. Шолохова, 2П. Общая площадь территории составляет 9,09 гектара. Основателем сада является Кайрат Каримов - известный в регионе садовод, создатель и владелец международного экспериментального сада-питомника имени С.И. Исаева. Он занимается выращиванием и селекцией яблонь, винограда и других культур, собирая редкие и адаптированные к местному климату сорта.