Полиция Казахстана завершила масштабную операцию «Нелегал», в ходе которой выявила тысячи нарушителей миграционного законодательства, сообщает Polisia.kz. По итогам рейдов суды приняли решения о высылке из страны более 1,2 тысячи человек.

Масштаб нарушений и санкции

Всего за время оперативно-профилактического мероприятия полиция зафиксировала свыше 7 тысяч правонарушений. Чаще всего иностранцы попадались на нарушении правил пребывания в стране и незаконной работе. Общая сумма выписанных штрафов превысила 200 миллионов тенге.

Для многих визит в Казахстан закончился принудительно: 121 человека уже выдворили из страны, причем среди них оказались восемь участников деструктивных радикальных течений. Всем высланным закрыли въезд в республику на ближайшие пять лет. Еще полутора тысячам иностранцев сократили сроки временного пребывания.

Подпольный бизнес на мигрантах

Анализ МВД показывает, что зачастую инициаторами нарушений становятся сами казахстанцы, стремящиеся к быстрой прибыли. В Шымкенте, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях полиция начала расследования в отношении работодателей, которые систематически использовали незаконную рабочую силу.

Против организаторов каналов нелегальной миграции возбудили 24 уголовных дела. В одном из регионов местный житель даже пытался легализовать иностранцев с помощью поддельных документов. Теперь таким предпринимателям грозят не только крупные сроки, но и серьезные репутационные потери при работе с банками и инвесторами.

Задержания разыскиваемых преступников

Помимо административных нарушителей, оперативники поймали 22 иностранца, находившихся в межгосударственном розыске. В Алматы, Мангистауской и Туркестанской областях задержали преступников, которых правоохранительные органы соседних стран искали за совершение различных уголовных преступлений.