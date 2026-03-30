Первый рейс состоится 2 июня, а билеты уже доступны для бронирования.

Авиакомпания SCAT объявляет о запуске нового международного направления — прямых рейсов из Астаны в столицу Монголии, Улан-Батор. Первый рейс состоится 2 июня, а билеты уже доступны для бронирования на scat.kz и на любых удобных ресурсах по продаже авиабилетов.

Расписание полётов:

● Астана (NQZ) – Улан-Батор (UBN) — по вторникам и пятницам

● Улан-Батор (UBN) – Астана (NQZ) — по средам и субботам

Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах. Удобное расписание и частота полётов делают новое направление комфортным как для туристических, так и для деловых поездок.

Новое направление — новые возможности

Открытие рейса Астана – Улан-Батор — это важный шаг в расширении международной маршрутной сети SCAT Airlines и развитии авиационного сообщения между Казахстаном и Монголией.

Для пассажиров из Казахстана это возможность быстро и удобно открыть для себя новое, яркое и самобытное направление Азии. Для пассажиров из Монголии Астана станет удобной точкой входа с возможностью дальнейших перелётов по Казахстану и за его пределы.

Запуск нового маршрута также усиливает транзитный потенциал SCAT Airlines, расширяет географию полётов и делает международные путешествия ещё более доступными.

Улан-Батор — направление для тех, кто ищет новые впечатления

Улан-Батор — это уникальное сочетание древних традиций, кочевой культуры и современной городской жизни. Здесь можно прикоснуться к подлинной атмосфере Азии, познакомиться с историей Монголии, посетить буддийские монастыри и открыть для себя совершенно новый формат путешествия.

Среди главных достопримечательностей города — монастырь Гандан, площадь Сухэ-Батора и музеи, отражающие богатую историю страны. Кроме того, Улан-Батор является отправной точкой для путешествий по бескрайним степям Монголии, включая знаменитую пустыню Гоби.

Новое направление подойдёт тем, кто ценит необычные маршруты, аутентичность и яркие впечатления.

Как забронировать билет

Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте scat.kz, в мобильном приложении SCAT Airlines, а также на любых удобных онлайн-ресурсах и в авиакассах вашего города.

SCAT Airlines продолжает расширять горизонты путешествий, открывая пассажирам новые маршруты, новые впечатления и новые возможности для комфортных перелётов.



