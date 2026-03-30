Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин, подозреваемый в руководстве структурами финансовой пирамиды в период с 2019 по 2021 годы, сообщили в Генпрокуратуре РК. По версии следствия, предполагаемый участник организованной группы координировал деятельность филиалов в различных регионах страны, в результате чего было привлечено более 10 млрд тенге под предлогом получения высокой прибыли.

— Ряд соучастников уже осуждены к реальным срокам лишения свободы, а данный злоумышленник после совершения преступлений скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В феврале 2026 года его задержали в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он экстрадирован на Родину, — сообщили в надзорном ведомстве.

Операция по выдаче фигуранта проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола МВД при содействии дипломатического корпуса Казахстана в Грузии. В настоящее время задержанный помещен в следственный изолятор. За инкриминируемые ему правонарушения в сфере экономической деятельности законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.