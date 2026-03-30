По данным издания atyrauoil.official, днем 26 марта в посёлке Доссор Макатского района произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, внутри населённого пункта столкнулись легковой автомобиль, в котором находилась семья, и минивэн. В результате аварии один младенец погиб на месте, второй скончался от полученных травм в больнице.
- 26 марта в посёлке Доссор произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Estima и Opel. По факту ДТП проводится комплекс следственных мероприятий, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, - сообщили в полиции.