До критической отметки ещё далеко.

По информации РГП "Казгидромет", на 30 марта в селе Январцево за сутки река Урал поднялась на 50 сантиметров. В Уральске уровень воды повысился на 25 сантиметров: 30 марта уровень в реке составляет 254 сантиметра, когда критическая отметка водоёма - 850 сантиметров. В селе Кушум Урал поднялся за сутки на 27 сантиметров.

В селе Тайпак Урал за сутки поднялся всего на пять сантиметров, а с начала подъема воды уровень упал на восемь сантиметров. Сейчас уровень Урала составляет 109 сантиметров.

Река Деркул в селе Таскала за сутки опустилась на 35 сантиметров, а в селе Зеленое - на 43 сантиметра. В селе Белес - на 28 сантиметров. Река Чижа-1 опустилась на 19 сантиметров, а Чижа-2 - на 15 сантиметров.

Также подъем воды на три сантиметра зафиксирован на реке Шынгырлау в селе Актау. В целом до критической отметки уровня воды ещё далеко.

Напомним, что для предотвращения заторов в этом году прорезали 150 метров льда. Также на реках проводились взрывные работы. Ранее в филиале РГП "Казгидромет" по ЗКО сообщили, что, несмотря на повышенные снегозапасы и хорошее осеннее увлажнение в области, уровень половодья в 2026 году может быть сопоставим с уровнем 2025 года. По предварительным прогнозам, в период половодья возможны средние и повышенные подъёмы воды на притоках реки Жайык. Специалисты предупреждают: при резком потеплении и обильных дождях в марте накопленные запасы влаги в снеге могут привести к тало-дождевым паводкам. Наибольший риск возникает, если интенсивное таяние совпадёт с сильными осадками. Также стало известно, какие районы ЗКО находятся в зоне паводка.