Бауыржан Артыков был назначен на эту должность в феврале 2024 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности командующего войсками регионального командования "Запад", сообщает пресс-служба Акорды.

- Распоряжением Главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад", - говорится в сообщении.

Бауыржан Артыков был назначен на эту должность в феврале 2024 года.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РК, Генерал-майор родился в селе Самсоновка Туркестанской области. Окончил курсы младших офицеров ВС РК в 1993 году, Алматинское высшее общевойсковое командное училище экстерном в 1994 году, Национальный университет обороны в 2008 году и в 2019 году магистратуру по специальности «стратегический менеджмент в военном деле».

В Вооруженных силах Республики Казахстан прошел путь от курсанта до начальника Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК.

В разные годы проходил службу на различных должностях в войсковых частях 01287, 21035,91678, 03858, 32363, 18404. Занимал должности начальника оперативного управления штаба Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК, начальника штаба – первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.

Награжден орденом «Айбын» II степени.

Женат, воспитывает 4 детей.

Напомним, в конце марта предметы, похожие на фрагменты беспилотных летательных аппаратов обнаруживали в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.