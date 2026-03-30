Центральной темой стратегической сессии стало формирование новой модели управления безопасностью, в основе которой – безусловный приоритет жизни и здоровья работников. Этот принцип закреплен как ключевой ориентир всей производственной деятельности компании.

По итогам обсуждений утверждена стратегия трансформации промышленной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предусматривает переход к системной работе с причинами производственных рисков и развитие культуры безопасности на всех уровнях.

Стратегия базируется на принципе нулевого травматизма и включает два взаимосвязанных направления: совершенствование системы управления рисками и развитие лидерства в области безопасности.

В рамках реализации стратегии в компании создается Центральный комитет по промышленной безопасности и охране труда, который будет определять ключевые приоритеты и контролировать их выполнение. Заседания комитета будут проводиться на регулярной основе – не реже одного раза в квартал.

Дополнительно на уровне производственных активов внедряется практика ежемесячных комитетов по безопасности, направленных на оперативное управление рисками и контроль исполнения мероприятий на местах.

2026 год объявлен в компании Годом безопасности. В этот период основной акцент будет сделан на настройке систем управления, формировании достоверной аналитики и внедрении опережающих показателей эффективности.

Практическая реализация стратегии включает развитие риск-ориентированных подходов, внедрение единых стандартов контроля критических рисков, усиление роли руководителей всех уровней и интеграцию требований безопасности во все ключевые бизнес-процессы, включая взаимодействие с подрядными организациями.

Отдельное внимание уделяется инвестициям в обновление оборудования и повышение надежности производственных активов как важному фактору снижения рисков.

Ключевым KPI для руководителей станет полнота реализации мероприятий по контролю критических рисков, что обеспечит переход от реагирования на инциденты к их предотвращению.

Долгосрочная цель стратегии – поэтапное снижение уровня травматизма и достижение нулевого уровня смертельных инцидентов.

Реализация стратегии направлена на формирование устойчивой системы управления безопасностью, интегрированной в ежедневную деятельность компании.

Источник: t.me/kazakhmys_news