В Уральске разгорелся спор вокруг крупного земельного участка на юге города.

Речь идёт о 248 гектарах сельхозземли в районе между надписью «Орал» и посёлком Круглоозёрное, которые, по словам общественного активиста Бауыржана Заки, дробят на участки и продают под индивидуальное жилищное строительство.

Как утверждает активист, территория делится на участки по 10 соток, каждый из которых реализуется примерно за 5 млн тенге. Всего, по его данным, речь идёт более чем о 200 участках. При этом изначально земля имела сельскохозяйственное назначение.

По информации Заки, в 2020 году индивидуальный предприниматель приобрёл этот участок площадью 248,2 гектара у крестьянского хозяйства. Ранее земля была передана в частную собственность на основании постановления акимата и государственных актов.

Вопросы, по его словам, вызывает сам механизм изменения назначения земли. Активист задаётся вопросом: каким образом сельхозугодья фактически превратились в «коттеджный массив».

В 2025 году ситуацию обсуждали на выездной встрече с участием представителей госорганов, партии, прокуратуры и СМИ. Позже, как сообщил Заки, департамент по управлению земельными ресурсами выявил нарушения норм Земельного кодекса. В частности, речь идёт о незаконности приказов о выделении земли и необходимости устранения нарушений.

Материалы были направлены в прокуратуру для подачи иска в суд. Однако, как утверждает активист, в согласовании иска было отказано. В надзорном органе это объяснили тем, что по данному участку ранее уже было заключено мировое соглашение, утверждённое судом, а сам проект включён в инвестиционный пул.

Также отмечается, что в развитие инфраструктуры - проведение газа, воды, электричества и строительство дорог - инвестировано более 700 млн тенге.

Несмотря на это, активист ставит под сомнение правомерность происходящего. По его словам, на фоне того, что в городе десятки тысяч человек стоят в очереди на получение земли, крупный участок оказался в частных руках, после чего был разделён и выставлен на продажу.

– Возникает вопрос: можно ли называть инвестициями ситуацию, когда сельхозземлю дробят и реализуют под застройку? - отмечает Заки.

Отметим, в 2023 году Бауыржан Заки поднимал аналогичный вопрос. Тогда речь шла о микрорайоне №1, который расположен напротив посёлка Желаево. Жители просили разобраться в переводе земель из категории садоводства в ИЖС. Выяснилось, что изначально участок площадью 34 га был выдан под крестьянское хозяйство, позже оформлен в частную собственность, разделён на сотни участков и распродан через кооператив. При этом с 2016 года налоги не уплачивались. По словам жителей, суммы сделок в договорах занижались, а коммуникации люди проводили за свой счёт. Сейчас из-за статуса дач люди сталкиваются с проблемами, требуют проверки со стороны прокуратуры и изменения категории земли.