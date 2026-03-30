В городе Хромтау Актюбинской области, по предварительной информации, сотрудник полиции применил служебное оружие в ходе конфликта с местным жителем, сообщает Polites.news. Пострадавший получил несколько ранений и был экстренно госпитализирован.

Инцидент произошел поздно вечером 28 марта на территории глэмпинга "A-FRAME". По предварительным данным, между помощником участкового инспектора, старшим лейтенантом полиции, и 35-летним мужчиной произошла словесная перепалка. В ходе ссоры полицейский якобы произвел четыре выстрела из табельного пистолета в область груди и живота оппонента. Пострадавшего 1989 года рождения доставили в реанимацию центральной районной больницы Хромтауского района.

В правоохранительных органах региона прокомментировали ситуацию.

- По данному факту департаментом полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, состояние удовлетворительное. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в департаменте полиции.

В полиции также предупредили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.