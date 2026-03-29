Полицейские выясняют, что это за объект и как он оказался в этой местности.

В социальных сетях появились кадры, где местные жители обнаружили догорающие обломки, похожие на детали беспилотника. Место падения находится вне населенных пунктов.

В департаменте полиции региона сообщили, что на месте уже работают специалисты. Проводятся необходимые экспертизы, чтобы выяснить, что это за объект и как он оказался в этой местности. Ситуация находится на контроле уполномоченных служб.

Напомним, что на прошлой недели в ЗКО упал похожий объект в Акжайыкском районе. В целом и это не первый случай падения беспилотников. Однако до сегодняшнего дня министерство обороны РК не сообщило о результатах расследования.