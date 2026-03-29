Теперь школы Казахстана будут выглядеть одинаково. В министерстве просвещения подготовили брендбук для всех учебных заведений. Дизайн-код включает визуальные творческие решения, цветовую палитру, макеты и элементы оформления в современном формате.

В документе шесть ключевых ценностей программы "Адал азамат". В брендбуке учебные кабинеты должны оформляться с учетом возрастных особенностей учеников.

На начальном этапе новый стиль будет внедрен в 530 школах. В 267 образовательных учреждениях начали размещать визуальные элементы. В дальнейшем планируется, что дизайн-код будут применять в школах, которые участвуют в программе реновации, а далее и во всех учебных заведениях.





