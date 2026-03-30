SCAT әуекомпаниясы жаңа халықаралық бағыттың — Астанадан Моңғолия астанасы Ұлан-Баторға тікелей рейстердің іске қосылғанын хабарлайды. Алғашқы рейс 2 маусымда орындалады, ал билеттер қазірдің өзінде scat.kz сайтында және әуе билеттерін сататын кез келген ыңғайлы ресурстарда брондауға қолжетімді.
Ұшу кестесі:
● Астана (NQZ) – Ұлан-Батор (UBN) — сейсенбі және жұма күндері
● Ұлан-Батор (UBN) – Астана (NQZ) — сәрсенбі және сенбі күндері
Рейстер заманауи әуе кемелерімен орындалады. Ыңғайлы кесте мен ұшу жиілігі жаңа бағытты туристік сапарлар үшін де, іскерлік сапарлар үшін де барынша қолайлы етеді.
Жаңа бағыт — жаңа мүмкіндіктер
Астана – Ұлан-Батор бағытының ашылуы SCAT әуекомпаниясының халықаралық маршруттық желісін кеңейтудегі және Қазақстан мен Моңғолия арасындағы әуе қатынасын дамытудағы маңызды қадам болып табылады.
Қазақстандық жолаушылар үшін бұл Азияның жаңа, жарқын әрі бірегей бағытын жылдам әрі ыңғайлы түрде ашуға мүмкіндік. Ал Моңғолиядан келетін жолаушылар үшін Астана Қазақстан ішінде және одан тыс бағыттарға әрі қарай ұшуға қолайлы транзиттік торапқа айналады.
Жаңа маршруттың іске қосылуы SCAT Airlines-тің транзиттік әлеуетін арттырып, ұшу географиясын кеңейтеді және халықаралық сапарларды бұрынғыдан да қолжетімді етеді.
Ұлан-Батор — жаңа әсерлер іздейтіндерге арналған бағыт
Ұлан-Батор — ежелгі дәстүрлер, көшпелі мәдениет және заманауи қалалық өмірдің бірегей үйлесімі. Мұнда шынайы Азия атмосферасын сезініп, Моңғолияның тарихымен танысып, буддистік монастырьларды аралап, саяхаттың мүлде жаңа форматтарын аша аласыз.
Қаланың басты көрікті жерлері қатарында Гандан монастыры, Сүхбаатар алаңы және елдің бай тарихын бейнелейтін мұражайлар бар. Сонымен қатар, Ұлан-Батор Моңғолияның шексіз даласына, оның ішінде әйгілі Гоби шөліне саяхат жасауға бастау нүктесі болып табылады.
Жаңа бағыт ерекше маршруттарды, аутенттілікті және жарқын әсерлерді бағалайтын жолаушыларға өте қолайлы.
Билетті қалай брондауға болады
Билеттерді scat.kz ресми сайтында, SCAT Airlines мобильді қосымшасында, сондай-ақ кез келген ыңғайлы онлайн-платформаларда және қалаңыздағы авиакассаларда брондауға болады.
SCAT Airlines жолаушыларға жаңа бағыттар, жаңа әсерлер және жайлы ұшулар үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынып, саяхат көкжиегін кеңейтуді жалғастыруда.