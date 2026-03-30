В Казахстане участились случаи публичных нападок на народные обычаи и празднование Наурыза. В Генеральной прокуратуре напомнили: попытки противопоставить религиозные догмы национальным ценностям, а также унижение достоинства женщин в соцсетях могут обернуться реальными тюремными сроками.

Традиции против радикальных взглядов

Поводом для официального заявления стали провокационные высказывания о "несовместимости" многовековых казахских традиций с верой. В надзорном ведомстве подчеркивают, что такие заявления не только искажают суть религии, но и прямо нарушают Конституцию, согласно которой Казахстан является светским государством. Подобная риторика часто сопровождается пропагандой мужского превосходства, что недопустимо в правовом поле.

Риски для блогеров и СМИ

Предупреждение коснулось не только авторов радикальных постов, но и тех, кто тиражирует их слова. Блогеры и владельцы инфоплощадок, предоставляющие трибуну для подобных вбросов, фактически способствуют росту напряженности. Прокуроры призвали медиасообщество соблюдать этику и не использовать свои платформы для идей, способных расколоть общество.

Уголовная и административная ответственность

За разжигание национальной или религиозной розни предусмотрена суровая ответственность. Публичные выпады против традиций могут быть квалифицированы по нескольким статьям:

Статья 174 УК РК: Разжигание розни (влечет серьезные сроки заключения).

Статья 274 УК РК: Распространение заведомо ложной информации.

Статья 490 КоАП РК: Нарушение законодательства о религиозной деятельности.

Органы правопорядка уже ведут мониторинг информационного поля и обещают принимать строгие меры к нарушителям.