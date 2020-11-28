Иллюстративное фото из архива "МГ" В области завершились работы по сбору урожая сельскохозяйственных культур. По данным управления сельского хозяйства ЗКО, крестьянам в этом году удалось собрать 260 тысяч тонн зерна с 228 тысяч гектаров земли, в том числе 170 тысяч гектаров озимых зерновых культур, 90 тысяч тонн яровых зерновых культур. – С площади 80 тысяч га озимых зерновых культур при средней урожайности 21,2 ц/га, получено 170 тысяч тонн зерна, с площади 148 тысяч гектаров яровых зерновых культур при средней урожайности 6,1 ц/га, получено 90 тысяч тонн зерна, что на 18 тысяч тонн выше уровня прошлого года, - сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО. Кроме этого, с уборочной площади 118,1 тысяч гектаро, при средней урожайности 5,1 ц/га, получено 60,2 тысяч тонн продукции. Также завершилась уборка картофеля и овощебахчевых культур. – Из 4,1 тысяч гектаров картофеля, при урожайности 154,3 ц/га, валовой сбор составил 62,9 тысяч тонн, из 3 331 га овощных культур, при урожайности 154,1 ц/га, собрано 51, 3 тысяч тонн овощей, из 1,7 га бахчевых культур, при урожайности 142,2 ц/га, собрано 24,3 тысяч тонн продукции, - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что в этом году для проведения весенне-осенних полевых работ из бюджета выделили дизельного топлива из Атырауского НПЗ. На весенне-полевых работ 12 тысяч тонн, цена за один литр составил -163 тенге, на осенне-полевых работ 11 тысяч тонн -167 тенге. В области во время весенне-осенних полевых работ функционировали более 46 тысяч единиц сельской техники, в том числе более 10 тысяч тракторов, 939 зерноуборочных комбайнов, 370 жатка, около трех тысяч зерновых сеялок, более тысячи плуг, 819 культиваторов.