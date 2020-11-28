Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 27 ноября, в республике было выявлено 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 43 случая приходится на ЗКО. - Всего в стране подтверждено 130 039 случаев COVID-19, из них 7995 в ЗКО, - отметили в МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 975 человек, среди которых 822 детей. В стационарах находится – 3 294 пациент, из них 199 человек находятся в тяжелом состоянии, 35– крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ. В МВК пояснили, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 184 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 60 человек. - С 1 августа зарегистрировано было 41 940 заболевших, случаев с летальным исходом - 440, всего выздоровели – 30 422 человека, - сообщили в МВК РК.