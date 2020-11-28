Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова, на случай возможной второй волны коронавирусной инфекции, в области дополнительно подготовлено 2018 резервных коек, из них 1243 инфекционных коек, 775 карантинных коек. За счет средств республиканского бюджета закуплено и поставлено 35 аппаратов ИВЛ, за счет трансфертов общего характера и местного бюджета 15 аппаратов ИВЛ. – На сегодняшний день в медорганизациях области имеются 195 аппаратов ИВЛ, 645 кислородных концентраторов, 1063 пульсоксиметров, 198 источников кислорода, 425 аппаратов Боброва. Закуплены семь цифровых рентген аппаратов для районных больниц, из них пять поставлены в Больницу района Байтерек, Каратобинскую районную больницу, Шынгырлаускую районную больницу, Бурлинскую районную больницу и 2-Больницу района Байтерек для диагностики ковидной пневмонии. Определенная работа проведена по укреплению материально-технической базы областной станции скорой помощи и районных отделений. Приобретены 37 реанимобилей. Сейчас в службе скорой помощи задействованы 85 единиц автотранспорта. В сутки совершается порядка 650 выездов, 150 из них в районах, - рассказала Гульнар Абдрахманова. При поликлиниках работают ситуационные центры с графиком с 08.00 до 20.00 для консультирования пациентов квалифицированными сотрудниками дистанционно по всем вопросам по компетенции врачей. Номера телефона афишируются по бегущей строке поликлиники, также розданы населению брошюры и публикованы информации в социальных сетях и газетах с номерами, а также функциями ситуационных центров. – Ситуационный центры проводят обзвон пациентов группы риска, консультируют их по приему препаратов, информируют о признаках ухудшения состояния, при которых следует вызвать врача на дом, а также о соблюдении карантинного режима. По всей области в ситуационные центры за сутки поступают в среднем 150 - 200 звонков. На сегодняшний день в ситуационные центры поступило всего 2 825 звонков, за последние сутки 205 звонков. Просим граждан области в случае возникновения вопросов по медицинской помощи во время пандемии обращаться в ситуационные центры созданные при поликлиниках, - отметила Гульнар Абдрахманова. Сведения о пациентах с симптомами ОРВИ, а также с легкой степени COVID–19 передаются мобильным бригадам для обслуживания на дому и дальнейшего наблюдения за состоянием пациента. За последнюю неделю всего в call–центр «109» поступило – 2 769 звонка, в том числе по вопросам COVID–19 – 627 звонков. За последние сутки поступили 370 звонка, в том числе по вопросам COVID–19 –81 звонков.