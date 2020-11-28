По информации начальника департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова, преступная группа с сентября 2019 года по май 2020 года занималась незаконной охотой на сайгаков, а в последующем сбывали рога. – В области при координации органов прокуратуры раскрыта деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной охотой на сайгаков и сбытом их дериватов (рогов) на территории Западно-Казахстанской области. К уголовной ответственности привлечены 11 лиц. В ходе следствия изъято свыше 700 рогов сайги, девять единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и 328 боеприпасов, семь автомашин высокой проходимости, два снегохода и два мотоцикла, средства ночного видения и другие незаконные предметы, использованные организованной преступной группой, - рассказал Махсудхан Аблазимов. Стоит отметить, что в результате уничтожения сайгаков экологии причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге. – Сотрудники следственного управления ДП ЗКО начали досудебное расследование по статьям 337 УК РК "Незаконная охота", 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", - добавили в полиции.