Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на территории области продолжают совершаться кражи имущества граждан, в том числе кражи личного имущества из автотранспорта. - Так, 8 ноября мойщик автомойки 18-летний житель поселка Жанаконыс, находясь на рабочем месте, во время мойки, из салона автомашины «Лада Калина» похитил банковскую карту принадлежащий 26-летнему жителю поселка и перевел на сайт «GOOGLE GARENA» деньги в сумму 42 тысячи тенге, - пояснили в пресс-службе ведомства. - В ходе оперативно-розыскних мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан и полностью признал свою вину. К слову, по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Кража, совершенная с незаконным проникновением в транспортное средство, наказывается лишением свободы 7 лет, с конфискацией имущества.