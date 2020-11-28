За девять месяцев этого года Казахстан покинули 21 079 человек, а прибыли 9233. Миграционный отток, следовательно, составил 11 846 человек, или 63 человека на 100 тысяч населения. Отрицательная разница наблюдается и в Кыргызстане. В этой стране миграционный отток составил 3103 человека. Из Кыргызстана, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), эмигрировали 3992 человека против 889 прибывших. В остальных странах ЕАЭС наблюдается положительная разница. Так, в России миграционный прирост составил 81 653 человека, в Армении - 2 800 человек. ЕЭК не предоставил данных по Беларуси за январь-сентябрь 2020 года. По итогам первого полугодия в стране наблюдался прирост в 82 человека - приехали 11 097 человек, выбыли - 11 015 человек.