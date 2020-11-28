Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 24 ноября в 7.22 на пульт пожарных поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля по трассе Кульсары – Тенгиз Жылыойского района. - По прибытию на место вызова было установлено, что на обочине трассы Кульсары – Тенгиз открытым огнем горит кабина, двигатель полуприцепа автоцистерны КамАЗ (ТОО «KARPET TRANSPORTATION»), в автомобиле находился 30 кубических метров нефти, - пояснили пресс-службе ведомства. - В результате оперативных действий пожарных удалось своевременно ликвидировать пожар. В тушении пожара была задействована одна единица техники и три пожарных. К слову, пожар был ликвидирован в 742. Пострадавших и погибших нет. Стоит отметить, что с начала года было зафиксировано 84 случая пожара на автомобилях.