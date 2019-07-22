Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист Атырауского филиала «Национального Банка Республики Казахстан» Ерболат Актанбаев, в нефтяной столице проводятся различные акции для привлечения внимания нуждающихся в жилье горожан к новой госпрограмме «7-20-25». - С недавних пор по инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20% от стоимости жилья. Тем самым снижается основной долг и требования банков к платежеспособности заемщика, - рассказали в Атырауском филиале «Национального Банка Республики Казахстан». - Ранее условия программы предусматривали фиксированный первоначальный взнос, что создавало определенные неудобства жителям Атырау, которые располагали суммой, больше чем 20%. Сейчас граждане могут влиять на вероятность одобрения ипотеки, увеличив первоначальный взнос. Для банков также снижается кредитный риск. В настоящее время банки-участники программы «7-20-25» проводят соответствующую подготовительную работу. Как уточнили в Атырауском филиале «Национальный банк Республики Казахстан», ипотечная программа «7-20-25», действующая на территории страны, разработана для новых возможностей приобретения жилья для каждой семьи. - Максимальная цена для приобретаемого жилья в Атырау – 25 миллионов тенге. – сообщил главный специалист АФ «Нацбанк РК» Ерболат Актанбаев. - На сегодня из двухсот пятидесяти одобренных заявок выдано 236 займа на сумму более трех миллиардов тенге.