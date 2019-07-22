Самый обсуждаемый проект сейчас - строительство системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в столице. В него вложено уже более 300 миллионов долларов, тогда как требуется еще 1,5 миллиарда. Общая немалая сумма и стала предметом жарких дебатов в обществе.
Но здесь важна не только абсолютная стоимость, но и альтернативная. Иными словами, данные средства могли быть направлены на иные нужды.
К примеру, в соседнем Туркменистане в конце июня был запущен крупнейший в мире завод, перерабатывающий природный газ в бензин. Первая партия топлива стандарта Евро-5 уже пошла на экспорт в Афганистан. Создание современного предприятия (строили японские компании) мощностью 600 тысяч тонн бензина в год обошлось в 1,7 миллиарда долларов. То есть. меньше, чем одна линия нашего ЛРТ.
Сейчас самое главное в нашей ситуации – это выбор дальнейшего сценария. Формула такая: «Свернуть нельзя достроить». И где здесь ставить запятую, непонятно. Похоже, что придется выбирать из двух больших зол. Первый вариант – продолжать проект, несмотря ни на что. Для этого предстоит изыскать оставшиеся полтора миллиарда долларов. Хотя на самом деле эту сумму можно назвать только ориентировочной.
Городские власти говорят о возможности некой оптимизации. К сожалению, на практике, что доказано многими проектами на многие миллиарды, затраты окажутся еще выше.
Кроме того, вложениями в строительство все далеко не закончится. Далее предстоит тратить на функционирование системы. Единственный источник поступлений – это плата за проезд, то есть население. Сложно представить, чтобы этого источника оказалось достаточно для полной компенсации общих вложений 1,8 миллиарда долларов и окупаемости операционных расходов.
В этой связи все чаще звучат призывы зафиксировать убытки - смириться потерей 300 миллионов долларов, и свернуть проект. Но и здесь не все так просто. Во-первых, расторжение договоренностей требует серьезных дополнительных затрат. Во-вторых, демонтаж уже построенных бетонных конструкций и восстановление улиц – огромные вложения.
Как же мы оказались в такой тупиковой ситуации? Очевидно, что пора менять методологию оценки проектов. Начать следует с того, что включать в категорию инвестиций. У нас принято считать инвестпроектом все, что связано с капитальными затратами. Например, даже строительство школ и больниц. Но суть инвестиций совсем иная – приносить прибыль.
Сооружение таких объектов, как ЛРТ, заведомо не решает и не может решать подобную задачу.
Смешивание инвестиционных и квазиинвестиционных проектов, попытки мерять их одним аршином пагубно сказываются на результате и тех, и других. Нужно четко разделить проекты, призванные дать отдачу денежного капитала и проекты, рассчитанные на создание общественных благ. Функция того же ЛРТ – обеспечить удобство горожанам, разгрузить улицы, сделать более комфортным городское пространство.
Настала пора ввести новую категорию - общественные проекты. Все они должны проходить не только финансовую экспертизу, но и обязательную общественную экспертизу. Она должна выявить, будут ли получены общественные блага, какая доля населения ими сможет воспользоваться, является ли этот приоритетным, в сравнении с иными нуждами общества. Данная стадия при создании ЛРТ в столице была пропущена.
Отсюда вытекает причина проблемы и следует ее решение. Оно заключается в том, что требуется восстановить упущенное и подойти к ЛРТ, как новому проекту, для которого общественное рассмотрение должно быть обязательным. Единственным пользователем предполагаемой транспортной системы выступит население. Это главная заинтересованная сторона, которая и должна дать свою оценку. Но подобная оценка должна быть не на уровне «нравится – не нравится», а исходя из четких критериев, который в срочном порядке требуется разработать для экспертизы всех общественных проектов.
КНПК
