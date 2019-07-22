Эти маленькие хитрости помогают мне в борьбе с главным врагом стройности… А главный враг стройной фигуры – сахар, употребление которого необходимо уменьшить, если мы хотим быть здоровыми и красивыми. Вместо сладкой газировки можно пить обычную газированную воду, смешивая ее с натуральным соком. И вкусно, и полезно. Когда хочется перекусить пирожным, лучше съесть фрукт. Удовольствие тоже самое, а проблем с кожей никаких. Если нельзя устоять перед калорийными вкусняшками, я запиваю их не чаем или кофе, а простым кипятком. Это снижает удовольствие от еды и охлаждает вашу тягу к сладостям. Еще я взяла за правило, сидя перед телевизором или компьютером, ставить ядом с собой тарелку с нарезанными овощами. Если хочется что-то пожевать – ем их, а не иду на кухню за конфетками.