Лобовое столкновение автомашин произошло 19 июля недалеко от села Трекино района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, ДТП произошло на десятом километре автодороги Уральск - Кирсаново в районе Байтерек. - Сотрудник Мичуринского поселкового отделения полиции ОП района Байтерек, управляя автомашиной марки «ВАЗ-21083», при маневрировании, допустил столкновение с движущейся по встречной полосе автомашиной марки «Шевроле Круз». От удара «Шевроле Круз», выехала на полосу встречного движения и задела автомашину марки «Лада-211440», - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что согласно медицинскому заключению сотрудник полиции был «трезв». Данный факт был зарегистрирован по статье 345  УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится служебное расследование. Напомним, в ДТП пострадали пять человек.