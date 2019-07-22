Фото из архива "МГ" Руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Атырау Куандык Касымов объяснил, почему идет вырубка деревьев. - В настоящее время в городе ведутся работы по расширению улиц Курмангазы и Бейбарыс, на участке от улицы имени Амандосова до улицы Махамбета. Строители производят подготовительные работы, включающие вырубку деревьев мешающих дорожным работам. Пересаживать их в такую жару не имеет смысла, так как деревья просто не примутся, а также учитывая, что некоторые из карагачей высохли, - отметил Куандык Касымов. Между тем, в рамках проекта расширения дорожного полотна, на этой улице будет высажено 2400 деревьев высотой 1,5-2,5 метров и возрастом 2-3 года, в зависимости от вида. Все саженцы с комом из местного питомника и сертификатом происхождения. - Кроме того, сданы пробы грунта на хлоридное засоление в аналитическую лабораторию. Данное засоление основной фактор неприживаемости деревьев в заданном участке. Высокая концентрация Na(K)Cl - солей хлора обусловлена близким залеганием грунтовых вод, поэтому в местах очень низкой приживаемости будут рекомендованы к высадке самые солеустойчивых виды, - сообщил чиновник.