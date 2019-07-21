По всем показателям фильм "Мстители: Финал" установит новый мировой рекорд и сбросит ее с пьедестала - сообщает Lenta.ru. Данные компании The Walt Disney Company: на сегодняшний день собрано 2,7892 млрд. долларов и нет сомнений, что наберется не достающие 500 000 долларов, которых не хватает, чтобы установить рекорд. Ведь 3 месяца назад, первый уикенд собрал 1,2 млрд. долларов. "Аватар" установил свой рекорд в 2010 году (2,7897 млрд дол). До этого самым успешным считали фильм "Титаник", вышедший 1997 году, кстати, работа этого же режиссера.