Это уже четвертая акция, проведенная департаментом полиции. За первые три акции «Приёмная на дороге» по ЗКО к сотрудникам полиции обратилось около 2 тысяч граждан. За 19 июля полицейские проконсультировали 204 человека. Больше всего граждан интересовали вопросы получения водительских удостоверений, регистрации и переоборудования транспортных средств, организации дорожного движения, оплаты штрафов, приобретения и регистрации оружия, по линии миграционной полиции, а также вопросы касательно трудоустройства в органы внутренних дел. Кроме того, полицейские ЗКО в режиме «онлайн» консультировали граждан через социальную сеть Инстаграм на официальной странице ДП ЗКО «policebqo». Около 100 жителей получили ответы в режиме онлайн. - По обращениям граждан, поступивших в ходе проведения акции на проспекте им. Н.Назарбаева (Пединститут), ул. С.Датова напротив ТД «Алтындар» установлено два регулируемых пешеходных перехода с вызывным устройством для пешеходов. При въезде на аллею площади «Трех Батыров» установлено ограждение для недопущения проезда автотранспортных средств. Для принудительного снижения скорости на подходах к перекресткам улиц Кокчетавская – Махамбет Акына, Ромаева - Лиственная установлены искусственные неровности и знаки ограничения максимальной скорости не более 40 км/ч. Установлен светофорный объект на пересечении улиц Жангир хана – Айткулова, который будет запущен в кратчайшие сроки, - рассказали в полиции. Следует отметить что в настоящее время на дорогах области наблюдается снижение количества погибших в результате ДТП на 7,1%, однако возросло количество дорожно-транспортных происшествий и раненых в них. За шесть месяцев 2019 года с участием детей зарегистрировано 29 ДТП, в результате которого один ребенок погиб и 34 получили травмы различной степени. В этой связи, полицейские напоминают, что в период каникул родителям необходимо усилить контроль за детьми и исключить их появление на дорогах без сопровождения взрослых.