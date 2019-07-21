Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщила руководитель отдела управления образования Актюбинской области Райхан Нурхожаева. По словам Райхан Нурхожаевой, общереспубликанская акция «Дорога в школу» проводится по инициативе министерства образования и науки РК с 3 июля по 30 сентября во всех регионах страны. В рамках благотворительной акции в этом году по традиции будет оказана социальная помощь малообеспеченным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. - Акция проводится в 11-й раз. Она уже стартовала в Шалкарском, Темирском, Мугалжарском, Хромтауском, Кобдинском районах и городе Актобе. За 15 дней оказана помощь 3290 детям на сумму 21 миллион тенге. До 1 сентября мы планируем обеспечить необходимыми вещами, школьными принадлежностями 16 387 детей, – сказала Нурхожаева. Областное управление образования призывает жителей принять активное участие в акции, а также в случае информированности о детях, по каким-либо социальным причинам не посещающим школу, сообщить по телефону доверия: 55 17 92.