По всей видимости, афера выросла из получившей распространение дистанционной торговли. Народ готов покупать чудопрепараты и волшебные аппараты, которое излечат их от всего. А потом данные покупателей используют для нового развода. В основном мошенники делают ставку на пожилых людей, проживающих подальше от Москвы.Вам звонят из департамента управления делами и контроля Министерство финансов, или из Счетной палаты, или из других органов исполнительной власти с сообщением о том, что вам полагается компенсация за покупку ранее приобретенного через интернет некачественного БАДа, приборов или услуг. Сумма компенсации озвучивается разная. Чтобы ее получить вам полагается открыть счет и сообщить его реквизиты. Якобы вскоре на него поступят деньги. После открытия счета вам называют ФИО и телефон сотрудника Центрального банка, который якобы занимается делами таких, как вы, пострадавших.Вы звоните ему - получаете подтверждение, что ваши деньги вас ждут, но прежде необходимо заплатить налог (страховой взнос, госпошлину или еще что-то) за получение компенсации – положить на тот самый счет. Мошенники очень изобретательны. Они предъявляют копии документов с реквизитами Минфина, оформленные на бланках министерства с печатью! Ссылаются на законодательство, сомневающимся предлагают получить консультацию у юриста или старшего инспектора отдела урегулирования убытков, сообщают их номера телефонов. Но все это ложь! Бланки, печати, поддельные, номера и должностные лица подставные. Законов и приказов, на которые ссылаются, не существует! Но, даже получив от вас деньги, аферисты не исчезнут, а продолжают выкачивать из вас средства под разными предлогами.Помнить – ни одна компенсация, подарок, выплата от государства не подразумевает предоплаты! Даже налог с выигрыша в лотерею платитсяего получения. Если от вас требуют внести сначала даже мизерную сумму – это всегда мошенничество!Берегите себя и своих близких!