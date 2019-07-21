В частности эту проблему озвучил горожанин во время интерактивной акции «Приемная на дороге». Главный полицейский области полковник полиции Камза Умбеткалиев ответил на вопросы жителей в онлайн режиме, посредством социальных сетей. В первые минуты акции в прямой эфир департамента полиции Атырауской области на страничке Facebook поступил вопрос от пользователя на тему бродячего скота. Мужчина был возмущен тем, что на трассах происходят жуткие ДТП. «На днях машина сбила верблюда на трассе, в результате погибли люди. Кто-нибудь контролирует скот на дорогах?» - вопрошает пользователь . - Это актуальная проблема по всей республике. Во-первых, бродячий скот это - легкая добыча для воров. Второе - они нередко становится виновниками ДТП. Нами неоднократно поднимался этот вопрос. По инициативе МВД разработан трехсторонний договор, который подписан между местными исполнительными органами-пастухом-владельцем скота. В районах реализуются предложения административной полиции. Например, в Макатском районе с помощью спонсорской поддержки крестьянским хозяйствам розданы более 500 светоотражающих лент. Они предназначены как раз для КРС, - ответил Умбеткалиев. По его словам, совместно с акиматом, департамент полиции региона будет продолжать эту работу и в других районах. Добавим, что с начала года на территории области зафиксировано 117 ДТП, которые унесли жизни 24 человек.