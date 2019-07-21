Вопросы людей преимущественно касались получения земельных участков, жилья по госпрограммам, трудоустройства. Впрочем, некоторые горожане пришли на прием к акиму, чтобы решить бытовые проблемы. - Я недавно купила квартиру в доме по адресу: Молдавская, 20. Спустилась в подвал, а там все коридорчики заставлены хламом, старыми окнами, дверьми и прочими ненужными вещами. Я обратилась в КСК, а они мне мягко так ответили, что это вещи жильцов и пусть они там хоть слона держат, это их право. Но так быть не должно. Это небезопасно. А вдруг пожар случится или еще что? В общем я обратилась сегодня, мне пообещали разобраться и дать ответ. Мне понравилось, что записываться и ждать не приходится, - рассказала пенсионерка Светлана Шевченко. - Сегодня традиционно проходит мероприятие "Открытый акимат", в котором участвуют акимы области и города, их заместители, а также руководители государственных органов. Цель акции - решить вопросы и проблемы граждан в ускоренном режиме. Сегодня впервые была внедрена электронная очередь. На входе люди говорят с каким вопросом пришли и им выдают талоны, - рассказал руководитель управления внутренней политики ЗКО Нурлыбек Даумов. Следует отметить, что в акции приняли участие 560 человек, из которых 70 человек пришли к акиму области и еще 63 к акиму города. Стоит отметить, что свою работу "Открытый акимат" начал еще два года назад. В этот день жители города и области могут обратиться со своими жалобами и предложениями непосредственно акиму области и города, руководителям управлений, а также руководителям правоохранительных органов, которые принимают всех желающих в областном казахском драматическом театре имени Х. Букеевой. Цель организации «Открытого акимата» - способствовать ускоренному и эффективному решению многих возникающих у населения проблем, оказанию правовой и социальной помощи.