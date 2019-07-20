Задержали мужчину в ВКО на транспортно-пограничном контроле «Ауыл авто». «Военнослужащими военной части № 2098 в отделении транспортно-пограничного контроля „Ауыл авто“ 19 июля 2019 года в 15.30 был задержан гражданин Казахстана, следовавший из Казахстана в Россию. При досмотре автомашины в кузове среди домашних вещей были обнаружены: советская реактивная противотанковая граната — РПГ-18, выстрел РПГ-ПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет), три магазина к АК-74, один к РПК-74, один ВПХР (войсковой прибор химической разведки), два ДП-5В (измеритель мощности дозы (рентгенометр). Простреленные и переоборудованные под учебные патроны: 30 штук к АК-74, шесть штук 7,62 миллиметра. Шесть лент к ПК на шесть патронов. Боевые патроны 5,45 миллиметра — пять штук, 9 миллиметров — две штуки. Со слов казахстанца, все оружие является учебным», — отметили в пресс-службе ПС КНБ Казахстана. Также сообщается, что дополнительно в ходе углубленного досмотра выявлено: кастет, четыре штуки 9-миллиметровых учебных патронов, одна пуля от 9-миллиметрового, одна гильза на 7,62 миллиметра, два магазина к 7,62, пять обойм к 5,45 миллиметра, 61 штука гильз к 5,45 миллиметра, один магазин к ППШ, одна граната РГД-5, магнит от мино-поискового устройства, две возвратные пружины от РПК-74, пружинно-поршневая винтовка марки ИЖ-38, пневматическая винтовка, многозарядная марки ИЖ-61, пристрелочный станок, два ВПХР (войсковых приборов химической разведки), пять пачек индикаторных ручек, индикатор для дозиметра ИД-1, пустая гильза калибра 16 миллиметров.