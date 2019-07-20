Гигантская пробка была замечена 19 июля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Скриншот с видео 44F0d-0lUXo Затор, состоящий из большегрузов у автомобильного поста "Сырым", снимают и выкладывают пользователи Facebook. По словам очевидцев, пробку они сняли рано утром, когда выехали из Уральска в Самару, 19 июля. Скопление фур началось еще задолго до границы, примерно за 10 километров. При это легковые автомобили проезжают пост абсолютно спокойно без очередей. Пробки на посту "Сырым" возникают не в первый раз. С прошлого года водители большегрузов стали жаловаться, что им приходится простаивать на границе по несколько часов и даже сутки из-за работы сотрудников департамента госдоходов. В январе нынешнего года сотрудниками ДГД на государственной границе РК проводится контроль по товарам, подлежащим экспортному контролю - вооружение, военная техника, ядерные и специальные неядерные материалы, продукция военного назначения, товары и технологии двойного применения. А также товар, ввозимый на территорию РК из третьих стран, к которому применяются сниженные ставки пошлин. Также контролю подлежат товары по обеспечению полноты поступления налога на добавленную стоимость на импорт при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе (НДС на импорт). Впрочем, как уверили в ДГД затор происходит не из-за их работы, поскольку сканирование машин занимает 7-10 минут. Причин называют несколько - это отсутствие инфраструктуры на посту, сезонное увеличение количества транспортных средств и даже выходные дни.  