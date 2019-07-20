Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев, недавно премьер-министр сделал замечание в адрес нашего региона,за то, что слабо используем государственное-частное партнерство. - Здесь, как видите, подписано по ГЧП 7 договоров, из них 5 по здравоохранению, один проект по содержанию дорог и один проект видеокамеры. Мало проектов, потом маленькая сумма и что самое плохое все 100% инвестиций будем возвращать из бюджета, по проектам этим инвесторам. Опять же оценку акимов районов города и управлений, я буду делать по итогам второго полугодия. Нужно искать такие бизнес проекты, где за счет коммерческих доходов можно погашать свои инвестиции. Здесь тоже хочу отметить, очень слабую работу наших структур - управление предпринимательства и другие управления, которые отвечают за ГЧП, - сказал Гали Искалиев. Кроме этого, аким области предложил передать агроколледж в доверительное управление. – Наши руководители крестьянских хозяйств жалуются на нехватку ветеринаров, а те кто работают не достаточно образованы в этом плане. Поэтому если будут желающие компании, то мы готовы передать агроколледж в доверительное управление, - дополнил Гали Искалиев.