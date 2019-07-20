Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области В Атырау в ходе акции "Приёмная на дороге", которая стартовала 19 июля, полицейские приняли не зарегистрированное оружие. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, жителю города Бахтияру Умбеталиеву оружие "Зауэр", немецкого производства, досталось от деда. Раритет, который сейчас нигде не зарегистрирован, был разработан в 1979 году. – В ношении оружия как-то не нуждался, но не раз читал в новостях, о том, что полиция принимает на платной основе оружие. Заинтересовало, но так как вечно в разъездах не получалось сдать. Выгода выгодой, но ещё стоит вопрос не оштрафуют ли меня?! - говорит Бахтияр Умбеталиев. С этой просьбой мужчина обратился к начальнику департамента полиции Камзе Умбеткалиеву. Главный полицейский области пояснил, что срок приёма оружия с выплатой, завершен. Помимо этого он предупредил, что ношение незарегистрированного оружия несет серьезное наказание. Посетителю настоятельно рекомендовали предоставить оружие в административную полицию. Бахтияр Умбеткалиев последовал в лицензионно-регистрационную службу полиции, где самовольно сдал раритет. Оружие утилизируют на основании акта проверок. Стоит отметить, что в этом году в Атырау добровольно сданы в полицию 63 стрелкового оружия и 194 единицы боеприпасов, не имеющих соответствующих документов. Из незаконного оборота изъято 10 оружия, материалы направлены в суд.