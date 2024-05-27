25 человек погибли в авариях в ЗКО с начала года

По информации департамента полиции ЗКО, с начала года в области произошло 152 ДТП. В авариях погибли 25 человек, 227 пострадали.

В период школьных выпускных сотрудники полиции усиливают меры безопасности. В этом году 11 класс заканчивают 6 411 выпускников в ЗКО. Ранее правоохранители уже обращались к родителям и ученикам, с просьбой соблюдать правила дорожной безопасности. Они подчеркнули, что нередки случаи, когда подросток садится за руль, всё заканчивается трагедией.

Так, 25 мая 2013 года Жангалинская школьница перевернулась на отцовском «Лексусе» вместе с другом и четырьмя подружками. На трассе Чапаево-Жангала-Сайхин девушка не справилась с управлением и тяжёлый джип, перевернувшись, слетел с дороги. В результате ДТП школьницу и ее пассажиров доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

Жуткая авария произошла рано утром 26 мая по улице Чагано-Набережная. Тогда в стену магазина врезался ВАЗ-2114. Два пассажира автомобиля – девушка и молодой человек скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был доставлен в Областную больницу города, где впоследствии скончался.

В 2022 году в Lada.kz писали о жутком ДТП в Мангыстауской области. Два ученика не справились с управлением и перевернулись. Водителю через пару месяцев должно было исполниться 18 лет, ключи от авто ему дал отец. Юноша не мог дышать самостоятельно, у него было кровоизлияние в мозг. Девушку готовили к операции на тазобедренном суставе. Врачи не были готовы дать положительных прогнозов.

Именно так школьники отмечали последний звонок.