- В связи с усилением инфекции COVID-19, пациентам оказывается консультативная помощь в течение 24 часов в режиме онлайн. По поручению акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, мы организовали работу колл-центра, сумев привлечь опытных медицинских специалистов. Жители региона на все свои вопросы будут получать максимально эффективные и необходимые ответы, - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. Позвонив на номера 103, 109 и 112, можно получить подробную информацию о том, как лечиться на дому, о правилах изоляции, о том, какие лекарственные препараты нужно принимать и в течение какого времени. Операторы автоматически переключат звонившего на врачей, которые готовы дать всю необходимую информацию. - На сегодняшний день в колл-центр привлечены 28 врачей общей практики. Они согласно алгоритму лечения коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонии оказывают консультативную помощь. Это позволит разгрузить работу скорой медицинской помощи, куда, в первую очередь, обращаются больные. Врачи разъясняют какие симптоматические лечения необходимо получить. Это позволяет населению на дому получить необходимую консультацию, - рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров. Для пациентов, особенно в условиях ограничительных карантинных мер, это экономия времени, безопасность и эффективность получения медицинских услуг.