Казахстанцев призвали воздержаться от употребления напитка «Мистер Сидр». Суррогатным алкоголем насмерть отравились девять жителей Оренбургской области Изображение с сайта Pixabay Комитет санитарно-эпидемиологического контроля поручил импортёрам и реализаторам временно снять с продажи напиток «Мистер Сидр» (производство ООО «АНДИ», Самара), который вызвал смертельные случаи отравления в России.
— Призываем население отказаться от употребления вышеуказанной продукции до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции в комитет или в его территориальные подразделения, — сообщили в пресс-службе КСЭК.
Число россиян, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, достигло 90. 29 человек скончались, ещё четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии. Издание «Известие» со ссылкой на собственный источник сообщили, что в крови у пострадавших обнаружили метанол. Это может подтвердить одну из версий о том, что в напитке вместо этилового спирта содержалось это токсичное вещество. Из производных метанола делают синтетический каучук и пластик. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.