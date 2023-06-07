Они будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности, передаёт портал «Мой ГОРОД». «Уральск всегда был российским городом»: прокуроры не нашли состава преступления в словах жителя ЗКО В Уральском городском суде по уголовным вынесли приговор в отношении двоих жителей ЗКО Дениса Рудных и Кристины Кольченко. Рудных признали виновным по статье 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной розни» и по статье 180 УК РК «Сепаратистская деятельность». Ему назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кольченко также осудили за сепаратизм. Её приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Дело рассматривала судья Варвара Дмитриенко. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Речь идёт о скандальном видео , которое появилось в сети в феврале этого года. Уроженец России, проживающий в Уральске более 20 лет, сказал, что поддерживает Россию в войне и вообще «Уральск всегда был российским городом». На видео также была его знакомая, которая поддерживала эти высказывания. Изначально в полиции сообщили, что дело не возбудила прокуратура за отсутствием состава преступления. Хотя только коллекция отборных матов заслуживала статью за хулиганство. Но в департаменте распространили видео, на котором мужчина извиняется, мол, был пьяный, спровоцировали и вообще не так его все поняли. Спустя несколько дней правоохранительные органы всё же решили привлечь мужчину к ответственности, и не его одного. Оказалось, что в скандальном видео фигурировала ещё и девушка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.