— Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи километров! А человеку от этого лучше жить стало? Непонятно, не определишь, никак! Потому что условия задачи неправильно определены. Конечно, по поручению главы государства реализуются целевые программы микрокредитования, субсидирования бизнеса, повышения доходов населения и другие, которые имеют конкретный положительный эффект. Но это ручное управление. А на человека должна быть настроена вся бюджетная система, – подчеркнула Наталья Годунова на заседании в мажилисе.

— Рабочие места создаются тысячами, а Минтруда прогнозирует рост безработицы. Экономический эффект отложенный. Расширение и выход на проектные мощности запланирован через три-пять лет. А это уже никем не контролируется. В большинстве своём проекты снимаются с мониторинга сразу по завершении реализации. Отдельные попытки оценить эффект есть, но это больше исключение, чем правило, – сказала Наталья Годунова.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В планах развития министерств и их бюджетных программах практически нет конечных показателей, связанных с изменением качества жизни населения. Об этом заявила председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.Глава ВАП добавила, что в стране так и не научились привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате – распыление больших ресурсов на мероприятия, никак не влияющие на достижение общенациональных задач. После разработки нацпроектов их практически сразу ставят на утрату, отметила Годунова.Она подчеркнула, что сложно согласиться с заявленными достижениями и статданными госорганов, если показатели корректируются под факт исполнения, а изменения объёмов финансирования в большинстве своём не влияют на их значение, ведь на основе «красивых» отчётов правительство принимает управленческие решения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.