Европейский футбольный сезон закроет финал Лиги чемпионов. В нём встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». «Манчестер Сити» против «Интера» — в финале Лиги чемпионов. Какие коэффициенты, где смотреть, во сколько В этой игре есть явный фаворит. На победу «Манчестер Сити» букмекерская контора Tennisi.kz предлагает коэффициент 1,45, а на «Интер» - 7,10. На ничью Tennisi дают 4,60. Также в линии Tennisi.kz есть вариант с учётом дополнительного времени или серии пенальти: коэффициент 1,20 – на «Сити» и 4,55 – на «Интер». На пути к финалу ЛЧ «Сити» победил «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал», причём каждому из соперников команда Хосепа Гвардиолы наносила разгромное поражение. У «Сити» пока нет трофея Лиги чемпионов, но в 2021 году они уже играли в финале – уступили «Челси». Для «Интера» это будет шестой финал главного клубного турнира Европы – «нерадзурри» брали Лигу чемпионов в 1964, 1965 и 2010 годах. В плей-офф этой ЛЧ команда Симоне Индзаги прошла «Порту», «Бенфику» и «Милан». Финал «Манчестер Сити» - «Интер» пройдёт на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, по астанинскому времени это будет уже ночь на 11 июня, начало – в 1:00 по астанинскому времени. В Казахстане его покажут в прямом эфире телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Фото: УЕФА