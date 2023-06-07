— В мае предлагалось около 200 вакансий, зарплата около 70 тысяч тенге. Казахстанские работодатели жалуются, что выпускники вузов, приходящие к ним на работу, ставят высокие запросы к зарплате, но сами не соответствуют требованиям. Поэтому работодатели в основном берут начинающих специалистов на неквалифицированную работу, — рассказали в сервисе.

— Опыта и стажа у меня тоже нет. Чтобы не терять время, нашла для себя подработку. Вакансии искала через интернет, предложений много, особенно на летний сезон. Здесь я работаю почти неделю, с работодателем договорилась о ежедневной оплате, мне так удобнее. Я трачу на проезд, покупаю еду. В основном на это и уходят деньги. Иногда хожу в кино. Учёбу мне оплачивают родители, а жильё я снимаю сама. Во время учёбы мои друзья тоже подрабатывают, выходят на обслуживание банкетов. Мне хочется больше денег, ведь растёт всё, кроме зарплаты, — поделилась Наушат Есбосина.

— Я за три года учёбы работал в разных местах, официантом работал, помощником юриста был. Изготавливать мягкие окна меня позвал мой друг. Коллектив отличный, условия труда есть, зарплата устраивает. Считаю, что работать нужно с первого курса, не только деньги будут, но появится дисциплина и ответственность в жизни пригодится, — рассказал парень.

— С учёбой не получилось, так как была в поиске себя. Я хотела стать художником, но будем честны: чтобы вырваться на рынок современников, нужно либо иметь много денег, либо выходить на улицу и кричать о себе. Чтобы не сидеть без дела и денег, я устроилась на работу в общепит, упаковывать доставку роллов, пиццы и горячих блюд. Стажировалась девять дней, пахала наравне с другими сотрудниками. Стажёры работают до 20 часов, я уходила в 12. Стала наблюдать за пиццеристами, меня зацепила работа с тестом и укладывание начинки. Решила попробовать обучиться, в начале было трудно. Сейчас я два дня упаковываю и два дня обучаюсь готовить пиццу. Зарплата у меня около 120 тысяч тенге, всё устраивает, коллектив дружный. Это первый опыт работы, который я получаю, — рассказала девушка.

Иллюстративное фото из архива «МГ» По данным сервиса HeadHunter, подросткам предлагают начать свою карьеру с промоутера, курьера, оператора call-центра, репетитора или няни.В разговоре с журналистом «МГ» 23-летняя выпускница педагогического колледжа рассказала, что устроилась продавцом мороженного. В этом году девушка получает диплом. Но пока его нет, она не надеется получить квалифицированную работу.Арыну Бахытжанову 20 лет. Заканчивая школу, он знал, что будет поступать на юридический факультет. Сейчас он учится на третьем курсе, а между учёбой и экзаменами изготавливает «мягкие окна» (ПВХ — плёнка для беседок — прим. автора).У Анжелики не получилось закончить учебу, она мечтает стать художником и пишет книгу. Ей 18 лет, работает девушка в общепите.Однако по данным hh.kz, начинающие специалисты хотят получать в среднем 210 тысяч тенге, работодатели же готовы платить от 90 до 260 тысяч тенге в зависимости от профессиональной области. Самые высокие зарплаты у менеджеров по продажам, в IT, строительстве и недвижимости. Между тем сервис по поиску работу советует не работать без трудового договора, ведь недобросовестный работодатель может обмануть ребёнка с оплатой.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.