Начался сезон трудоустройства выпускников, подростков и студентов, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
По данным сервиса HeadHunter, подросткам предлагают начать свою карьеру с промоутера, курьера, оператора call-центра, репетитора или няни.
— В мае предлагалось около 200 вакансий, зарплата около 70 тысяч тенге. Казахстанские работодатели жалуются, что выпускники вузов, приходящие к ним на работу, ставят высокие запросы к зарплате, но сами не соответствуют требованиям. Поэтому работодатели в основном берут начинающих специалистов на неквалифицированную работу, — рассказали в сервисе.
В разговоре с журналистом «МГ» 23-летняя выпускница педагогического колледжа рассказала, что устроилась продавцом мороженного. В этом году девушка получает диплом. Но пока его нет, она не надеется получить квалифицированную работу.
— Опыта и стажа у меня тоже нет. Чтобы не терять время, нашла для себя подработку. Вакансии искала через интернет, предложений много, особенно на летний сезон. Здесь я работаю почти неделю, с работодателем договорилась о ежедневной оплате, мне так удобнее. Я трачу на проезд, покупаю еду. В основном на это и уходят деньги. Иногда хожу в кино. Учёбу мне оплачивают родители, а жильё я снимаю сама. Во время учёбы мои друзья тоже подрабатывают, выходят на обслуживание банкетов. Мне хочется больше денег, ведь растёт всё, кроме зарплаты, — поделилась Наушат Есбосина.
Арыну Бахытжанову 20 лет. Заканчивая школу, он знал, что будет поступать на юридический факультет. Сейчас он учится на третьем курсе, а между учёбой и экзаменами изготавливает «мягкие окна» (ПВХ — плёнка для беседок — прим. автора)
.
— Я за три года учёбы работал в разных местах, официантом работал, помощником юриста был. Изготавливать мягкие окна меня позвал мой друг. Коллектив отличный, условия труда есть, зарплата устраивает. Считаю, что работать нужно с первого курса, не только деньги будут, но появится дисциплина и ответственность в жизни пригодится, — рассказал парень.
У Анжелики не получилось закончить учебу, она мечтает стать художником и пишет книгу. Ей 18 лет, работает девушка в общепите.
— С учёбой не получилось, так как была в поиске себя. Я хотела стать художником, но будем честны: чтобы вырваться на рынок современников, нужно либо иметь много денег, либо выходить на улицу и кричать о себе. Чтобы не сидеть без дела и денег, я устроилась на работу в общепит, упаковывать доставку роллов, пиццы и горячих блюд. Стажировалась девять дней, пахала наравне с другими сотрудниками. Стажёры работают до 20 часов, я уходила в 12. Стала наблюдать за пиццеристами, меня зацепила работа с тестом и укладывание начинки. Решила попробовать обучиться, в начале было трудно. Сейчас я два дня упаковываю и два дня обучаюсь готовить пиццу. Зарплата у меня около 120 тысяч тенге, всё устраивает, коллектив дружный. Это первый опыт работы, который я получаю, — рассказала девушка.
Однако по данным hh.kz, начинающие специалисты хотят получать в среднем 210 тысяч тенге, работодатели же готовы платить от 90 до 260 тысяч тенге в зависимости от профессиональной области. Самые высокие зарплаты у менеджеров по продажам, в IT, строительстве и недвижимости.
Между тем сервис по поиску работу советует не работать без трудового договора, ведь недобросовестный работодатель может обмануть ребёнка с оплатой.
