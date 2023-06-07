Иллюстративное фото из архива «МГ» Авария произошла пятого июня около 21:00 в селе Жанбай Исатайского района. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в 102 сообщили, что на улице Сейфуллина «ВАЗ-2114» сбил троих подростков и скрылся в неизвестном направлении. Стражи порядка установили 30-летнего водителя, который полностью признал свою вину. В результате удара дети 10 и девяти лет обратились в больницу с различными телесными повреждениями. Кстати, позже выяснилось, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Дело направлено в суд, где скорее всего мужчину лишат водительских прав на семь лет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.