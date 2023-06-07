Наркотические вещества (наркотики) – вещества, способные вызывать эйфорию (приподнятое настроение, состояние удовольствия), что не соответствует реальным обстоятельствам, но при этом наркотики «привязывают» к себе человека. Употребляя наркотики, человек очень скоро (зачастую – с первой же «дозы») впадает в психическую и физическую зависимость от них: постоянные навязчивые мысли о наркотиках, непрекращающийся «голод», мучительные ощущения при больших перерывах между «дозами». Зависимость от употребления наркотиков – тяжёлая болезнь, которую называют наркоманией. В отличие от табака и спиртных напитков, употребление наркотических средств в Казахстане запрещено законом. Любой наркотик — это сильнейший яд, разрушающий весь организм. Повреждения, вызванные приемом наркотиков, носят необратимый характер. Наркотики оказывают влияние, прежде всего, на нервную систему и головной мозг. В результате воздействия наркотических веществ снижаются интеллектуальные способности человека, и он постепенно глупеет, доходя до слабоумия.. Мозг и психика человека меняются необратимо. Они полностью не восстанавливаются даже при своевременном отказе от наркотика. Наркотические вещества разрушают печень. Она принимает на себя основной удар, стараясь обезвреживать вещества, попадающие в кровь. Став наркоманом, человек утрачивает многие инстинкты, в том числе и инстинкт самосохранения. Поэтому он пользуется общим шприцем для инъекций. И нередки случаи заражения наркоманов вирусами гепатита В и С, что ведет к циррозу печени и в конечном итоге к раку, а также сифилисом и СПИДом. Серьезно страдает сердце. Сердечная мышца работает на износ. При приеме наркотиков развивается дистрофия сердечной мышцы. Человек быстрее задыхается при нагрузке, движения даются ему с большим трудом. Поражаются и другие системы организма. Ослабевает иммунитет, что приводит к частым простудным и почечным заболеваниям. Нарушается работа пищеварительной системы. Кроме опасности для здоровья человека, наркомания наносит колоссальный социальный и экономический ущерб. Наркоман представляет серьёзную опасность для людей, живущих с ним рядом и не только. Зависимый от наркотиков в силу характера своей зависимости становится жестоким, аморальным и безнравственным человеком. По статистическим данным около 60% наркоманов из-за непреодолимой тяги к наркотикам совершают различныепреступления (кражи, разбой, мошенничество и др.) с целью достать наркотики или деньги для их покупки.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.