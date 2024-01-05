Это уже девятнадцатая пара, которая приобрела свой угол по выгодным условиям. Как рассказала директор кооператива «Алтын үзік» Алиса Кажмуратова, они помогают семьям приобрести дома, квартиры, машины и даже открыть свой бизнес.

Наш кооператив отличается от других. Уникальность заключается в том, что у нас необходимо собрать 50% стоимости квартиры, остальную сумму предоставляет кооператив. Как только вы накопили половину суммы, срок ожидания квартиры составит всего три месяца. Он может увеличится только в случае, если клиент не нашел подходящий вариант покупки или не собрал половину стоимости, — рассказала Алиса Кажмуратова.

Директор «Алтын үзік» объяснила, почему их кооператив самый выгодный и надежный.

Я работала на протяжении трёх лет во многих кооперативах, знаю эту систему и скажу, что если там требуется всего-лишь 10% накоплений, то это скорее всего закончится плачевно. Ну, не может ни один кооператив работать на таких условиях. У нас все оформляется официально, работаем с Forte bank, — отметила Алиса Кажмуратова.

Кооператив «Алтын үзік» работает около года. За это время успел заявить о себе на рынке недвижимости, как о надежном партнере. Через кооператив своё жилье смогли приобрети 19 человек.

Это не обязательно вторичное жилье, это может быть и новостройка. Мы заключаем договоры напрямую с застройщиками, — говорит Алиса.

Семья Искаковых с тремя детьми приобрела хороший частный дом за 12 миллионов тенге в поселке РТС. Таким обрзаом, они улучшили жилищные условия.

Мы вложили 6 миллионов тенге. Вторую половину суммы предоставил кооператив. Мы среднестатистическая семья, заработок небольшой. Я работаю на технике, супруга швеей. В банках получить ипотеку на 20 лет с нашими зарплатами невозможно, и потом, такие переплаты мы не можем себе позволить. Не попадаем на госпрограммы, чтобы процент был меньше. Конечно, были опасения, что вдруг как и другие кооперативы закроется. Риск есть везде. Но думаю тут программа внушает доверие, которая будет работать долгие годы и помогать таким семьям, как мы, — отметил Нурлан Искаков.

Мужчина отметил, что им не пришлось долго ждать, буквально четыре месяца и они приобрели дом. Теперь за три года смогут погасить оставшийся заем без переплат.

Директор кооператива говорит, что они не требуют подтверждающих документов о доходах. Сейчас в очереди на жилье у них 11 человек. Важным составляющим в их уникальной программе — все документы находятся на руках у пайщика.

Кооператив «Алтын үзік» находится по адресу: ТД «Адал», офис, 19.

Позвонить можно по номеру: 8 747 603 98 57

Справка о гос. регистрации БИН 221240042367 от 29.12.2022 г.