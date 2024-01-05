Популярный рэпер Алишер Моргенштерн побывал в гостях у казахстанского блогера Zheka Fatbelly и высказался о любви к Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский блогер Женис Омаров пригласил в свое Fatbelly Show популярного российского рэпера и шоумена Моргенштерна, где гость ответил на вопросы ведущего и высказался о своем отношении к Алматы, Казахстану и назвал себя VIP-казахом. Видео опубликовано на You-Tube канале блогера.

"Я обожаю ваш менталитет. Очень открытые ребята, очень эмоциональные, я это ценю. Ну, во-первых, я сам из Башкортостана. У нас тоже горы, везде зелено. Этот воздух, я чувствую себя как дома здесь. И, в принципе, разрез глаз у нас похож. Тюркские народы. Спасибо, Алматы", – заявил Алишер Моргенштерн.

https://youtu.be/Vyf_HHffjVo

Он также отметил, что у него есть карточка Kaspi Gold, что делает его VIP-казахом.

Это не первый раз, когда популярный рэпер называет себя так. В прошлом году Алишер опубликовал 7 апреля stories на своей странице в Instagram. Судя по отметке, он посетил Чарынский каньон в Алматинской области.

Источник: zakon.kz

